UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области за сутки оккупанты убили четырех мирных жителей

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 6 июня, в результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области погибли 4 мирных жителей. Еще 7 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

По его словам, 2 человека погибли в Нью-Йорке, 1 в Часовом Яру, и 1 в Песках. Также сегодня удалось уточнить информацию об 1 погибшем в Лимане и 2 раненых в Лиманской общине.

Кроме того, в Константиновке зарегистрировано 4 гражданских, которые получили ранения в Луганской области.

При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, на Донбассе украинские военные за сутки отбили 10 атак оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами.

Мы также писали о том, что российские военные усилили обстрелы Николаева. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что это делается специально, чтобы создать иллюзию доминирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины