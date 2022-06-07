В Донецкой области за сутки оккупанты убили четырех мирных жителей

В понедельник, 6 июня, в результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области погибли 4 мирных жителей. Еще 7 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

По его словам, 2 человека погибли в Нью-Йорке, 1 в Часовом Яру, и 1 в Песках. Также сегодня удалось уточнить информацию об 1 погибшем в Лимане и 2 раненых в Лиманской общине.

Кроме того, в Константиновке зарегистрировано 4 гражданских, которые получили ранения в Луганской области.

При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.