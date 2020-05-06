В Донецкой области за сутки два новых случая COVID-19

Два новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 5 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook.

Отмечается, что положительные результаты ПЦР - исследования получили 38-летние мариупольцы, мужчина и женщина. Они - из семьи больного COVID-19. Не медики. На сегодня состояние их здоровья удовлетворительное. Лечатся амбулаторно.



С начала карантина в области 86 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Три из них завершились летально, 14 пациентов выздоровели, 69 продолжают лечение.

Напомним, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 в течение суток 4 мая зарегистрировали в Черновицкой и Одесской областях, а также в городе Киеве.

в Общем, по состоянию на 5 мая, в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 316 украинцев. За сутки было зафиксировано 13 летальных случаев.

Ранее в МИНЗДРАВЕ заявили об определенной стабилизации ситуации с распространением вируса в Украине.