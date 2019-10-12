В Донецкой области работники завода отравились выбросами бензола и аммиака

На Авдеевском коксохимическом заводе Донецкой области двое работников отравились выбросами бензола и аммиака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Отмечается, что 34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравился выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание. Увидев свою коллегу на полу, 34-летний начальник смены пытался вытащить ее из места концентрации отравленных веществ, однако и сам отравился аммиаком и бензолом.

Обоих пострадавших доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас Красноармейская местная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которое привело к отравлению токсичными газами двух работников завода. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области на свадьбе в поселке Путила отравились 129 человек, из которых 36 детей.

РБК-Украина писало, что в городе Конотоп Сумской области в больницу с признаками пищевого отравления попали одиннадцать учеников одного из местных профессионально-учебных заведений.