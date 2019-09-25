В Донецкой области произошло ДТП, пострадали дети

В Донецкой области в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), на пешеходном переходе сбили двух детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что 12-летний мальчик и девочка 2003 года рождения переходили дорогу на зеленый свет для пешеходов, когда на них наехал автомобиль. Детей госпитализировали с травмами.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 7.50. Пострадавших детей доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и следователь областного главка полиции. Установлено, что наезд на детей совершил водитель автомобиля "Шевроле", жительница одного из местных сел.

По указанному факту открыто уголовное производство по части 1 статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Фото: место инцидента (dn.npu.gov.ua)

Напомним, во вторник, 24 сентября, на автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Волынской области произошла тройное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которой стали 2 человека.

Как сообщает РБК-Украина, 24 сентября в Днепре произошла ДТП с участием грузовика и маршрутки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 11 человек. Пострадавшие с легкими и средней степени тяжести телесными повреждениями были госпитализированы.