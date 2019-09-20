В Донецкой области водитель насмерть сбил пешехода

В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на трассе Мариуполь-Волноваха, в результате которого погиб один человек и двое получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Отмечается, что малотоннажный грузовик сбил 21-летнего пешехода, от которого тот скончался на месте. От удара фургон съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель и пассажирка авто получилили травмы и были доставлены в центральную районную больницу. Правоохранители начали досудебное расследование аварии.

Обстоятельства ДТП еще устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Фото с места ДТП (dn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области на трассе Киев-Харьков столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего погиб один человек и еще двое получили травмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Тернопольской области пьяний мужчина, управляя авто, травмировал своих детей и жену. Как результат - в пятилетней девочки открытый перелом бедра, у ее четырехлетней сестры закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, а у матери - закрытый перелом голени.

Также напомним, в Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло ДТП. Водитель внедорожника на высокой скорости столкнулся с автобусом, от полученных травм он погиб на места.