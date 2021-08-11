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В Донецкой области погиб местный житель из-за обстрела боевиков

Автор: Анастасия Рокитна

Боевики обстреляли село в Донецкой области. В результате обстрелов погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.

В результате вражеского обстрела со стороны российских гибридных сил в Новоселовке Второй погиб пожилой мужчина.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал Кириленко.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

Последствия обстрелов на Донбассе (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Напомним, боевики на Донбассе за минувшие сутки 16 раз нарушили режим "тишины". В результате трое украинских военных получили ранения, один из них умер.

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Донбассбоевики