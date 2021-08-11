В Донецкой области погиб местный житель из-за обстрела боевиков
Боевики обстреляли село в Донецкой области. В результате обстрелов погиб местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.
В результате вражеского обстрела со стороны российских гибридных сил в Новоселовке Второй погиб пожилой мужчина.
"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал Кириленко.
На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.
Последствия обстрелов на Донбассе (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Напомним, боевики на Донбассе за минувшие сутки 16 раз нарушили режим "тишины". В результате трое украинских военных получили ранения, один из них умер.