В Донецкой области уже подтвердили восемь случаев коронавируса

Количество зафиксированных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Донецкой области возросло до восьми. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, новый случай лабораторно подтвердили в Мариуполе. Это уже шестой подтвержденный случай в городе.

Известно, что 46-летняя женщина контактировала с больными, у которых также диагностировали наличие коронавируса. Состояние больной близок к удовлетворительному.

РБК-Украина писало, что количество летальных случаев, связанных с коронавирусом в Украине, превысила 20.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 93 новые случаи коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выросло до 897.

Как известно, в Киеве сегодня зафиксировали первый летальный случай коронавируса. От заболевания коронавирусом умер 70-летний мужчина. Всего в столице было зафиксировано более 160 случаев коронавируса.