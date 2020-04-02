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В Донецкой области уже подтвердили восемь случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 23:25
В Донецкой области уже подтвердили восемь случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Шесть из них зафиксированы в Мариуполе

Количество зафиксированных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Донецкой области возросло до восьми. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, новый случай лабораторно подтвердили в Мариуполе. Это уже шестой подтвержденный случай в городе.

Известно, что 46-летняя женщина контактировала с больными, у которых также диагностировали наличие коронавируса. Состояние больной близок к удовлетворительному.

РБК-Украина писало, что количество летальных случаев, связанных с коронавирусом в Украине, превысила 20.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 93 новые случаи коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выросло до 897.

Как известно, в Киеве сегодня зафиксировали первый летальный случай коронавируса. От заболевания коронавирусом умер 70-летний мужчина. Всего в столице было зафиксировано более 160 случаев коронавируса.

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