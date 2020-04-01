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В Донецкой области подтвердили седьмой случай коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 22:06
В Донецкой области подтвердили седьмой случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вирус подтверждили у 67-летней жительницы Белозерска

В Донецкой области лабораторно подтвердили седьмой случай коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

Сообщается, что инфекция была подтверждена у 67-летней жительницы Белозерска.

"67-летняя жительница Белозерска контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда", - говорится в сообщении.

Ее состояние оценивается как средней тяжести.

"Следите за своим здоровьем. Оставайтесь дома и будьте здоровы!", - добавил Кириленко.

Напомним, в Тернополе подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Всего с начала вспышки коронавирус подтвердили у троих жителей города.

Также два новых случая подтвердили в Одесской области.

По состоянию на утро 1 апреля в Украине было официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом. Коронавирус уже подтвержден в 23 областях и Киеве. Количество летальных случаев от вируса возросло до 17.

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