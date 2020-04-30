В Донецкой области подтвердили 16 новых случаев коронавируса

В Донецкой области в течение последних суток лабораторно подтвердили 16 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Больше всего случаев заболевания подтвердили в Мариуполе - 10. Еще два - в Мангуше, два - в Краматорске, один - в Бахмуте, один - в Константиновке

Пациенты с Мариуполя и Мангуша - из круга контактных лиц из областной больницы интенсивного лечения (город Мариуполь). Среди них - один медработник и 4-летний ребенок.

Случаи, выявленные в Краматорске, Бахмуте и Константиновке, связаны с пребыванием за рубежом. Трое человек прибыло из России (один краматорский, бахмутский и константиновский случаи), один человек (второй краматорский случай) - из Италии.

Таким образом, с момента объявления карантина в области 68 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них один закончился летально, 11 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост количества зараженных коронавирусом COVID-19, заболели еще 456 человек.

Напомним, в Черновицкой области скончались трое медицинских работников, в которых ранее подтвердили коронавирус.