В Донецкой области перевернулась маршрутка. У водителя за рулем случился инфаркт

В Дружковке Донецкой области на ходу перевернулась маршрутка с пассажирами. В результате ДТП пострадали три человека.

Об этом говорится в сообщении полиции Краматорска.

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером. По предварительным данным, у водителя маршрутки № 18 случился инфаркт, он потерял управление. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся. Три пассажира получили телесные повреждения, а водителя госпитализировали в реанимацию местной больницы.

Фото: ДТП в Донецкой области (kramatorsk-police.dn.ua)

По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Николаевской области армейский грузовик слетел с дороги в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного пришествия пострадали двое военнослужащих.

До этого в Полтавской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. В результате аварии пострадали два человека. На момент аварии в салоне маршрутки находилось 13 пассажиров.