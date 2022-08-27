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В Донецкой области оккупанты жгут тела своих солдат вместе с подбитой техникой, - СтратКом

Иллюстративное фото: в Донецкой области оккупанты жгут тела своих солдат вместе с подбитой техникой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты не хоронят своих солдат, убитых в Донецкой области. Они сжигают тела вместе с подбитой техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Из-за плохо организованной эвакуации раненых и убитых, военнослужащим России приходится утилизировать своих погибших товарищей на месте. Погибших бойцов сжигают вместе с подбитой техникой", - рассказали в СтратКоме.

Там также отметили, что уже известно о подобных случаях на Славянском направлении в Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, что в рядах войск России увеличились случаи межэтнических конфликтов из-за укрепления позиций ВСУ. В частности, доходит до дружественного огня.

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