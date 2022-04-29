В Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских и еще 4 получили ранения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

"Удалось уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - написал глава ОВА.

Кроме того, медицинскую помощь в Донецкой области оказали шестерым раненым в Луганской области.

За сутки российские оккупанты убили 2 мирных жителей: во Времовке и Шандриголово. Также еще четверо получили ранения.

Ранее мы сообщали, что Россия обстреляла главную здравницу Донецкой области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 65-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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