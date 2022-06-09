UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области оккупанты за сутки убили 4 мирных жителей, ранены более 10 человек

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В течение 8 июня российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области. Кроме того, ранения получили еще 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Трое человек погибли в Курахово и один в Авдеевке. Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получил один человек, который был ранен в Луганской области.

"Также удалось уточнить информацию о 4 погибших в Мариуполе, среди которых 2 ребенка. Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - заявил Кириленко.

Напомним, британская разведка рассказала о новом направлении удара российских войск на Донбассе.

Мы также писали о том, что, по словам Павла Кириленко, Славянск покинуло три четверти населения, и эвакуация еще продолжается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины