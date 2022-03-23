В Донецкой области оккупанты продолжают убивать гражданских, - глава ОГА

Во вторник, 22 марта, в Мариуполе российские военные убили 1 человека и еще 2 ранили. Кроме того, в Донецкой области от оружия оккупантов погибли еще 3 человека, 6 получили ранения. Среди погибших есть 14-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Всего от начала полномасштабной войны убито 118 человек и еще 483 получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.

По его словам, в Бахмуте медики оказали помощь одному человеку, раненному в Луганской области.

Напомним, в Краматорске Донецкой области оккупанты снова применили фосфорные боеприпасы. При том, что они запрещены международными соглашениями.

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