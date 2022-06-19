В Донецкой области оккупанты обстреляли гражданских во время подвоза воды

Российские военные открыли огонь по гражданском Торецкой общины Донецкой области во время подвоза воды. Три человека, среди которых ребенок, получили тяжелые ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчики.
"Уважаемые жители Торецкой общины, новости будут сначала печальные. Дело в том, что во время очередного подвоза воды в город Железный, наши жители попали под обстрел", - заявил Чинчик.
Как отметил начальник Торецкой городской военной администрации, в результате обстрела ранения получили трое жителей города:
Чинчик призвал горожан немедленно эвакуироваться из города.
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