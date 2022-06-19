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В Донецкой области оккупанты обстреляли гражданских во время подвоза воды

Фото: в Донецкой области оккупанты обстреляли гражданских во время подвоза воды (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по гражданском Торецкой общины Донецкой области во время подвоза воды. Три человека, среди которых ребенок, получили тяжелые ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчики.

"Уважаемые жители Торецкой общины, новости будут сначала печальные. Дело в том, что во время очередного подвоза воды в город Железный, наши жители попали под обстрел", - заявил Чинчик.

Как отметил начальник Торецкой городской военной администрации, в результате обстрела ранения получили трое жителей города:

  • сотрудник коммунального предприятия - получил тяжелое ранение руки;
  • женщина 1986 года рождения - тяжелое ранение бедра;
  • ребенок 2013 года рождения - сквозное ранение предплечья.

Чинчик призвал горожан немедленно эвакуироваться из города.

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Донецкая область