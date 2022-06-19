ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Донецкой области оккупанты обстреляли гражданских во время подвоза воды

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 16:33
В Донецкой области оккупанты обстреляли гражданских во время подвоза воды Фото: в Донецкой области оккупанты обстреляли гражданских во время подвоза воды (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по гражданском Торецкой общины Донецкой области во время подвоза воды. Три человека, среди которых ребенок, получили тяжелые ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчики.

"Уважаемые жители Торецкой общины, новости будут сначала печальные. Дело в том, что во время очередного подвоза воды в город Железный, наши жители попали под обстрел", - заявил Чинчик.

Как отметил начальник Торецкой городской военной администрации, в результате обстрела ранения получили трое жителей города:

  • сотрудник коммунального предприятия - получил тяжелое ранение руки;
  • женщина 1986 года рождения - тяжелое ранение бедра;
  • ребенок 2013 года рождения - сквозное ранение предплечья.

Чинчик призвал горожан немедленно эвакуироваться из города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона