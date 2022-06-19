В Донецкой области оккупанты обстреляли гражданских во время подвоза воды
Фото: в Донецкой области оккупанты обстреляли гражданских во время подвоза воды (Getty Images)
Российские военные открыли огонь по гражданском Торецкой общины Донецкой области во время подвоза воды. Три человека, среди которых ребенок, получили тяжелые ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчики.
"Уважаемые жители Торецкой общины, новости будут сначала печальные. Дело в том, что во время очередного подвоза воды в город Железный, наши жители попали под обстрел", - заявил Чинчик.
Как отметил начальник Торецкой городской военной администрации, в результате обстрела ранения получили трое жителей города:
- сотрудник коммунального предприятия - получил тяжелое ранение руки;
- женщина 1986 года рождения - тяжелое ранение бедра;
- ребенок 2013 года рождения - сквозное ранение предплечья.
Чинчик призвал горожан немедленно эвакуироваться из города.
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