В Донецкой области нашли застреленного солдата-контрактника

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Специализированной прокуратуры .

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения службы.

Открыто дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Однако рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.