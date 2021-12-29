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В Донецкой области нашли застреленного солдата-контрактника

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Донецкая область, Среда 29 декабря 2021 12:13
В Донецкой области нашли застреленного солдата-контрактника Фото: в Донецкой области нашли застреленным солдата-контрактника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Донецкой области погиб военнослужащий контрактной службы. Тело военнослужащего 1985 года рождения, уроженца Запорожья, обнаружили 28 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Специализированной прокуратуры.

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения службы.

Открыто дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Однако рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

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Донецкая область
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