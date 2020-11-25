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В Донецкой области нашли схрон с четырьмя гранатометами

Автор: Андрей Козловский

Военнослужащие пограничного отряда в Донецкой области обнаружили на заброшенной базе отдыха схрон с четырьмя гранатометами и боеприпасами. Все оружие изъяли и о находке сообщили в полицию.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как сообщается, пограничники нашли четыре гранатомета "РПГ-22" и выстрел к нему, три гранаты "Ф-1", револьвер с уничтоженной маркировкой и 382 патрона разных калибров. Они были спрятаны в заброшенных зданиях на одной из баз отдыха в районе населенного пункта Юровка.

После этого, военные сообщили в Нацполицию об обнаружении признаков преступления по ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Фото: найденное оружие с боеприпасами (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее в Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.

Кроме того, пограничники вместе с правоохранителями обнаружили арсенал пророссийских боевиков на территории одного из населенных пунктов в Луганской области.

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