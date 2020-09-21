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В Авдеевке мужчина пытался отправить по почте боеприпасы

Автор: РБК-Украина

В Авдеевке Донецкой области полиция предотвратила отправку посылки с гранатами и взрывчаткой. В посылках оказались тротиловые шашки.

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Об этом сообщает сайт полиции Донецкой области.

В посылке у 43-летнего мужчины были обнаружены две гранаты РГД-5, шесть зажиганий УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 граммов каждая. Гранаты и зажигания были найдены в пакетах с рисом и гречкой.

По словам мужчины, к нему обратился малознакомый и попросил его отправить коробку с вещами, не уточнив ее содержание.

По факту происшествия открыто уголовное дело по ч.1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами".

Напомним, в Киеве в воскресенье произошел взрыв на пивзаводе. Полиция открыла расследование по инциденту.

Также РБК-Украина писало, что в прошлый четверг в столице произошел взрыв газовых баллонов в ресторане "Канапа" на Андреевском спуске. Тогда пострадали три работника кухни ресторана, двое из них были госпитализированы с ожогами.

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