ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Авдеевке мужчина пытался отправить по почте боеприпасы

Донецкая область, Понедельник 21 сентября 2020 15:10
В Авдеевке мужчина пытался отправить по почте боеприпасы
Фото: граната в пакете с гречкой (police.dn.ua)
Автор: РБК-Украина

В Авдеевке Донецкой области полиция предотвратила отправку посылки с гранатами и взрывчаткой. В посылках оказались тротиловые шашки.

Об этом сообщает сайт полиции Донецкой области.

В посылке у 43-летнего мужчины были обнаружены две гранаты РГД-5, шесть зажиганий УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 граммов каждая. Гранаты и зажигания были найдены в пакетах с рисом и гречкой.

По словам мужчины, к нему обратился малознакомый и попросил его отправить коробку с вещами, не уточнив ее содержание.

По факту происшествия открыто уголовное дело по ч.1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами".

Напомним, в Киеве в воскресенье произошел взрыв на пивзаводе. Полиция открыла расследование по инциденту.

Также РБК-Украина писало, что в прошлый четверг в столице произошел взрыв газовых баллонов в ресторане "Канапа" на Андреевском спуске. Тогда пострадали три работника кухни ресторана, двое из них были госпитализированы с ожогами.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия полициявзрывчатка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь