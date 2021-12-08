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В Донецкой области медики продавали фейковые COVID-сертификаты, которые появлялись в "Дие"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Мариуполе (Донецкая область) правоохранители разоблачили группу медиков, продававших поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. При этом данные вносились в электронную систему здравоохранения eHealth и отображались в приложении "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным следствия, в схеме продажи поддельных COVID-сертификатов участвовали три медработника и житель Мариуполя. В течение полутора месяцев они торговали фальшивыми справками. Деятельность группы правоохранители задокументировали пятью контрольными закупками.

Как установило следствие, 34-летний житель Мариуполя выступал в качестве посредника. Он подыскивал желающих получить COVID-сертификаты без вакцинации, данные о которых отображались в приложении "Дия". Стоимость одного такого документа составляла 300-600 гривен.

В ходе обыска в центре вакцинации и по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли более 106 тысяч гривен, мобильные телефоны, черновые записи, емкости из-под использованных вакцин и банковские карточки.

Аналогичную схему правоохранители разоблачили в поселке Никольское. Там две женщины подделывали сертификаты о вакцинации за 500-2000 гривен. Данные документов также вносились в систему eHealth Минздрава Украины и отображались в приложении "Дия".

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Подозреваемым грозит от 3 до 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Фото: в Донецкой области разоблачили медиков на продаже фейковых COVID-сертификатов (dn.npu.gov.ua)

Напомним, в начале декабря Служба безопасности Украины в Винницкой и Черновицкой областях разоблачила группы преступников, которые подделывали и продавали COVID-документы.

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