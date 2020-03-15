В Донецкой области из-за коронавируса ограничили работу КПВВ

Командование операции Объединенных сил ограничило работу контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной государственной администрации в Facebook.

Согласно решению командования, в период с 16 марта по 3 апреля работа КПВВ в Донецкой области будет ограничена в обоих направлениях.

На подконтрольную Украине территорию будут пропускать только граждан, которые имеют на ней постоянную регистрацию. На оккупированную территорию также будут пропускать только жителей ОРДЛО.

"Сейчас Донецкая ОГА прилагает максимум усилий для решения вопроса об отсрочке верификации в органах социальной защиты для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях", - отметили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области из-за угрозы распространения коронавируса закроют единственный КПВВ. С 16 марта пересечение КПВВ "Станица Луганская" будет запрещено в обоих направлениях. Запрет продлится 2 недели.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина в связи с карантином из-за коронавируса рассматривает возможность отмены верификация для пенсионеров с оккупированного Донбасса.

До этого глава МВД Арсен Аваков сообщил, что украинская разведка проверяет информацию о 12 случаях заражения коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.