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В Донецкой области коллаборантка сдала в плен сына, который воевал за Украину

Фото: в Донецкой области коллаборантка сдала в плен сына, который воевал за Украину (t.me/andriyshTime)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области коллаборанта Клименко Анжела Борисовна сдала в плен сына, который воевал против оккупантов. Женщина самостоятельно перешла на сторону российских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Клименко Анжела Борисовна, является бывшим депутатом Покровского поселкового совета Мангушского района. Женщина также участвовала в организации псевдореферендума в 2014 году.

Фото: коллаборантка Клименко Анжела Борисовна (t.me/andriyshTime)

"Сейчас самостоятельно перешла на сторону оккупантов. Возглавляет один из гуманитарных штабов "Единой России", - пишет Андрющенко.

Своего сына, военнослужащего ВСУ, женщина собственноручно сдала в плен.

Фото: сын коллаборантки, боец ВСУ (t.me/andriyshTime)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Офис генерального прокурора объявил о подозрении в госизмене городскому голове Волчанска Харьковской области.

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