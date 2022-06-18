ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Донецкой области коллаборантка сдала в плен сына, который воевал за Украину

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 12:51
В Донецкой области коллаборантка сдала в плен сына, который воевал за Украину Фото: в Донецкой области коллаборантка сдала в плен сына, который воевал за Украину (t.me/andriyshTime)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области коллаборанта Клименко Анжела Борисовна сдала в плен сына, который воевал против оккупантов. Женщина самостоятельно перешла на сторону российских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Клименко Анжела Борисовна, является бывшим депутатом Покровского поселкового совета Мангушского района. Женщина также участвовала в организации псевдореферендума в 2014 году.

В Донецкой области коллаборантка сдала в плен сына, который воевал за Украину

Фото: коллаборантка Клименко Анжела Борисовна (t.me/andriyshTime)

"Сейчас самостоятельно перешла на сторону оккупантов. Возглавляет один из гуманитарных штабов "Единой России", - пишет Андрющенко.

Своего сына, военнослужащего ВСУ, женщина собственноручно сдала в плен.

В Донецкой области коллаборантка сдала в плен сына, который воевал за Украину

Фото: сын коллаборантки, боец ВСУ (t.me/andriyshTime)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Офис генерального прокурора объявил о подозрении в госизмене городскому голове Волчанска Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Донецкая область
NEWS
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона