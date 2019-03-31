В Донецкой области избили члена избирательной комиссии

В Донецкой области правоохранители получили сообщение об избиении одного из членов избирательной комиссии во время выборов президента Украины в воскресенье, 31 марта 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что правоохранители получили звонок от 41-летнего члена избирательной комиссий, который сообщил об избиении во время попытки видеофиксации избирательного процесса в зале для голосований.

Как сообщил потерпевший, другие члены избирательной комиссии нанесли ему телесные повреждения и разбили камеру. Потерпевший от госпитализации отказался.

"На месте инцидента работают территориальные следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что все избирательные участки в Донецкой области открылись согласно графику проведения выборов президента Украины. Также вовремя начали работу все контрольные пункты въезда-выезда вдоль линии разграничения.

Как писало РБК-Украина, в Херсонской области один из избирательных участков не успел получить дополнительные бюллетени от окружной избирательной комиссии, но открылся и предлагает избирателям подождать, пока привезут бюллетени. По состоянию на 10:30 ОИК № 185 только получила бюллетени от ЦИК.