В Донецкой области на гранате подорвался пенсионер

В Константиновском районе Донецкой области в результате подрыва на гранате погиб пенсионер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сообщается, что 71-летний мужчина получил смертельные повреждения в результате взрыва гранаты РГД-5, трагедия произошла в одном из частных домов Константиновского района. По данным полицейских, пенсионер решил покончить с собой из-за проблем со здоровьем.

"Во время осмотра места трагедии никаких записок обнаружено не было, равно как и видимых признаков насильственной смерти. Для выяснения причины смерти тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области произошел взрыв в результате того, что неизвестные бросили гранату в дом депутата Березневского райсовета. По данным полиции, жертв и пострадавших в инциденте нет.