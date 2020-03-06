В Донецкой области двое подростков травмированы в результате ДТП

В Краматорске (Донецкая область) вчера, 5 марта, двое подростков получили травмы в результате ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач. В результате аварии двоих несовершеннолетних пассажиров зажало в салоне автомобиля. С помощью спецтехники их освободили и доставили в больницу. Полицией под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование.

"На месте происшествия полицейские установили, что 18-летний водитель автомобиля Skoda Oktavia двигался по улице Элеваторная, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бетонную опору ЛЭП. В результате аварии двух 17-летних парней, которые были пассажирами автомобиля, зажало в салоне из-за деформации кузова. Чтобы их достать, на месте применялась специальная техника, с помощью которой пришлось распилить машину и вызволить пострадавших", - говорится в сообщении.

"Всех участников дорожно-транспортного происшествия доставлено в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, в городе Борисполе патрульные полицейские и специальное подразделение КОРД задержали водителя, который наехал на правоохранителя и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Также сообщалось, что в Киеве маршрутка на полном ходу вьехала в заднюю часть грузовика. В результате 11 человек были госпитализированы.