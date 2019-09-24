В Донецкой области в ДТП с микроавтобусом пострадали 10 человек

В селе Андреевка (Донецкая область) столкнулись автомобиль и микроавтобус, в результате чего пострадали 10 человек, трое из которых - дети. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что водитель автомобиля ГАЗ 2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Opel Vivaro, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП травмировалось 10 человек, трое из них - дети.

Фото: место ДТП (dn.npu.gov.ua)

"Предварительная квалификация события - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром на Кольцевой дороге города Бровары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7 автомобилей.

Кроме того, в субботу под Одессой в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять людей.

Также в селе Пилиповичи (Житомирская область) в воскресенье произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, в результате чего погибли 9 человек и 10 человек были госпитализированы.