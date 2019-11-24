В Донецкой области дети отравились газом

В Донецкой области трое детей в селе Калиновка отравились природным газом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в субботу около 12:20 к ним поступила информация об отравлении природным газом в селе Калиновка Волновахского района. В одном из жилых домов села обнаружили 3 детей в возрасте 13, 4 и 3 года с признаками отравления.

Дети были госпитализированы с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести. Дети находятся в состоянии средней тяжести. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области учеников школы госпитализировали с острым отравлением. В больницу с признаками отравления попали 12 учеников общеобразовательной школы в Здовбице. Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве после употребления пищи в ресторане при отеле отравились 5 студентов. После инцидента в отеле инспекторы провели внеплановую проверку, в результате которой выявили многочисленные нарушения санитарного контроля. Работа ресторана была приостановлена до устранения нарушений.