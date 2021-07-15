В Донецкой области автомобиль полиции вылетел в кювет, погиб полицейский

В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб полицейский. Авто вылетело в кювет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
На автодороге вблизи города Родинское авто выехало в кювет и перевернулось.
Майор полиции 38-летний Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.
"Александр, управлявший автомобилем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Полицейский работал в органах внутренних дел 21 год. В частности, по линии розыска без вести пропавших лиц (вернул домой сотни людей) и преступников, которые скрывались от закона. С начала года занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений отдела уголовной полиции и занимался тяжкими и особо тяжкими преступлениями.