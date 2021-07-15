UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Донецкой области автомобиль полиции вылетел в кювет, погиб полицейский

Автор: РБК-Украина

В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб полицейский. Авто вылетело в кювет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

На автодороге вблизи города Родинское авто выехало в кювет и перевернулось.

Майор полиции 38-летний Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.

"Александр, управлявший автомобилем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полицейский работал в органах внутренних дел 21 год. В частности, по линии розыска без вести пропавших лиц (вернул домой сотни людей) и преступников, которые скрывались от закона. С начала года занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений отдела уголовной полиции и занимался тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПполицияДонецкая область