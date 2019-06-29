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В Донецкой обл. в отделении полиции погиб задержанный

Новости » Происшествия    29.06.2019 - 15:57
В Донецкой обл. в отделении полиции погиб задержанный
Фото: изъятый пистолет (dbr.gov.ua)

Правоохранители заявили, что задержанный выхватил пистолет и совершил выстрел в себя

В Донецкой области следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Краматорске открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР сообщили, что 27 июня 2019 в одном из служебных кабинетов Константиновского отделения полиции находился 28-летний мужчина, который был задержан в подозрении совершении грабежа.

"В ходе проведения допроса подозреваемый, на котором были одеты специальное средство − наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и произвел выстрел в себя, в результате чего скончался", - заявили в ГБР.

На место происшествия были отправлены следователи Краматорского теруправления ГБР, которые проводят комплекс неотложных следственных действий для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий правоохранителей.

Также было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые повлекли последствия) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой обл. в трудовом рабстве удерживали 100 человек. В "трудовые бригады" злоумышленники набирали людей по объявлению, они обещали бесплатно лишить граждан зависимости от наркотиков и алкоголя, а свои действия маскировали под видом социальных работников.

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