В Донецькій області знайшли ще 12 жертв, вбитих росіянами за час окупації

"Правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 8 - у Лимані, 2 - у Новоселівці і 2 - у Сосновому", - розповів він.

Крім цього, за даними голови регіону, за 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя в Донецькій області - у Зарічному.

"Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - додав Кириленко.

Загалом з початку масштабного вторгнення в Донецькій області налічується 1059 вбитих та 2440 поранених. В ці цифри не входять жертви в Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких наразі встановити неможливо.