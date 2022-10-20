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В Донецькій області знайшли ще 12 жертв, вбитих росіянами за час окупації

Фото: в Донецькій області знайшли ще 12 жертв, вбитих росіянами за час окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок у четвер, 20 жовтня, правоохоронці знайшли ще 12 тіл людей, яких вбили російські військові під час окупації населених пунктів у Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 8 - у Лимані, 2 - у Новоселівці і 2 - у Сосновому", - розповів він.

Крім цього, за даними голови регіону, за 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя в Донецькій області - у Зарічному.

"Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - додав Кириленко.

Загалом з початку масштабного вторгнення в Донецькій області налічується 1059 вбитих та 2440 поранених. В ці цифри не входять жертви в Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких наразі встановити неможливо.

Як повідомлялося, правоохоронці виявили у деокупованому Лимані (Донецька область) "військову комендатуру" окупантів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 жовтня, в деокупованому Лимані (Донецька область) слідчі завершили ексгумацію на місці масового поховання бійців ЗСУ. Загалом там виявили тіла 34 військових.

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