UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Донецькій області внаслідок російських ударів загинув цивільний, - ОВА

Фото: в Донецькій області внаслідок російських ударів загинув цивільний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 14 липня, внаслідок російських ударів по селу Нескучне Донецької області, загинув один з цивільних.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Росія вбиває цивільних! За 14 липня вдалося встановити інформацію щодо 1 цивільного, убитого росіянами, - у Нескучному", - пише Кириленко.

Фото: в Донецькій області внаслідок російських ударів загинув цивільний (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Зокрема голова Донецької ОВА додав, що наразі через окупацію неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Ситуація в Донецькій області

Російські окупанти щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні