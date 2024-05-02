В Донецькій області росіяни вбили бабусю з онукою, матір - отримала поранення

За інформацією прокуратури, попередньо окупанти завдавали удару за допомогою реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Град".

"Ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у припаркований біля домоволодіння автомобіль. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 65-річна бабуся та її онука 12 років. 35-річна мати дитини та 68-річний сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості", - сказано у повідомленні правоохоронців.

Постраждалі отримали уламкові та мінно-вибухові травми. Вони перебували у дворах будинків під час ворожої атаки.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.