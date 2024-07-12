UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Донецькій області правоохоронець загинув через ворожий удар по службовому авто

Фото: росіяни вдарили по авто поліції (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

В Донецькій області правоохоронець загинув в результаті ворожого удару по службовому авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Івана Вигівського.

"В Донецькій області у результаті атаки ворога по поліцейському автомобілю загинув наш колега Дмитро Петренко", - повідомив Вигівський.

 

Глава Нацполіції пояснив, що внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав несумісні з життям травми поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Покровського районного управління, 38-річний капітан поліції Дмитро Петренко, який саме працював на своїй території.

Службу Дмитро розпочав ще у 2006 році. Відданий своїй справі, добрий та щирий. Він допомагав людям до останнього дня. У Дмитра залишились дружина, донька та син, батьки.

"Кожного дня агресор "полює" на поліцейських, які є міцною ланкою Сил безпеки і оборони країни, допомагають людям, рятують та захищають, на жаль, часто ціною власного життя", - розповів правоохоронець.

Нагадаємо, на початку місяця на фронті загинув волонтер і бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше.

До того ми писали, що росіяни ударили по евакуаційному автомобілю у Вовчанську, через що загинув поліцейський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України