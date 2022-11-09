В Донецькій області окупанти вбили трьох людей, ще 11 поранені

"За 8 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Ямполі.

За словами очільника ОВА, ще 11 людей в області отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1177 людей, ще 2566 поранені.