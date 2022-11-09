В Донецькій області окупанти вбили трьох людей, ще 11 поранені

За вівторок, 8 листопада, стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області. Ще 11 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 8 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці", - йдеться в повідомленні.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Ямполі.
За словами очільника ОВА, ще 11 людей в області отримали поранення.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1177 людей, ще 2566 поранені.
Як повідомлялося, у вівторок, 8 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки було поранено дитину.
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