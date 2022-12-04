У Донецькій області окупанти вбили людину, ще 5 поранені

На ранок неділі, 4 грудня, російські окупанти вбили одного мешканця Донецької області, ще 5 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1237 людей, ще 2680 поранені.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За словами голови ОВА, ще 5 осіб в області отримали поранення.

"За 3 грудня росіяни вбили 1 цивільного у Донецькій області - у Предтечиному", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у суботу, 3 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Наслідки руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 грудня російські війська завдали кілька ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали чотири особи. Зокрема, російські окупанти вбили 1 жителя Донецької області, ще 4 отримали поранення.

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