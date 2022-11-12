В Донецькій області окупанти вбили двох людей, ще 4 поранені

"За 11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 4 людини в області отримали поранення", - розповів він.

Крім того, за словами очільника регіону, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації: 4 - у Ямполі та 1 - у Яровій.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1200 людей, ще 2587 поранені.