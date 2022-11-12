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В Донецькій області окупанти вбили двох людей, ще 4 поранені

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Донбас, Субота 12 листопада 2022 08:20
В Донецькій області окупанти вбили двох людей, ще 4 поранені Фото: російські окупанти знову атакували Авдіївку та Бахмут, де вбили двох людей (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За п'ятницю, 11 листопада, російські окупанти вбили двох цивільних в Донецькій області. Ще 4 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 4 людини в області отримали поранення", - розповів він.

Крім того, за словами очільника регіону, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації: 4 - у Ямполі та 1 - у Яровій.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1200 людей, ще 2587 поранені.

В ніч на 11 листопада росіяни завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє поранені.

Також вночі окупанти обстріляли Вінницьку область, потрапили до об'єкта критичної інфраструктури.

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