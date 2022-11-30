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У Донецькій області окупанти вбили 5 людей, ще 15 поранені

Фото: за добу на Донеччині окупанти вбили 5 людей, ще 15 поранено (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок середи, 30 листопада, російські окупанти вбили 5 мешканців Донецької області, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 29 листопада росіяни вбили 5 цивільних у Донецькій області: 2 - у Бахмуті, 2 - у Дробишевому та 1 - у Лимані", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА, ще 15 людей в області отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1235 людей, ще 2662 поранені.

Як повідомлялось, у вівторок, 29 листопада, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області, обравши своєю ціллю житловий сектор. Через обстріл, який вівся з "Граду", одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення.

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Донецька область