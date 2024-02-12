У Донецькій області двоє чоловіків намагалися розібрати артснаряд: один із них загинув

"До Служби порятунку повідомили, що біля села Молочарка Костянтинівської громади Краматорського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета від отриманих поранень помер на місці чоловік 1993 року народження", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловіки намагались розібрати артилерійський снаряд. В результаті вибуху один чоловік загинув, інший в стані середньої тяжкості був госпіталізований до лікарні у Костянтинівці.

Не перший випадок

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області чоловік приніс додому боєприпас та намагався його розібрати за допомогою сокири. Від вибуху снаряда він загинув на місці.

А у жовтні минулого року у Сумській області підліток знайшов вибухонебезпечний предмет у дворі власного будинку. Він загинув внаслідок детонації - отримав травми рук та тіла, які були несумісні з життям.

Також влітку в Харківській області вибухнув боєприпас, через що поранення отримав 13-річний підліток. Йому відірвало пальці лівої руки.