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В Донецькій області за добу окупанти вбили вісьмох цивільних, ще 14 поранено

Фото: на Донеччині за добу окупанти вбили вісьмох цивільних, ще 14 поранено (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули 8 людей, ще 14 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних у Донецькій області: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Нелипівці та 1 у Красногорівці. Ще 14 осіб в області за добу отримали поранення", - розповів він.

Крім того, у Кримках Лиманського району правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, вбитого росіянами під час окупації.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1160 осіб, ще 2532 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники були збиті українськими захисниками.

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Донецька областьокупанти