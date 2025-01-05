В Донецькій області через удар дрона загинув російський пропагандист

Випадок трапився на трасі Донецьк - Горлівка на тимчасово підконтрольній російським загарбникам території Донецької області.

Зазначається, що разом з Мартем'яновим в машині у момент влучання безпілотника були ще четверо співробітників пропагандистських медіа.

У російській інформагенції "РИА Новости" розповіли, що в результаті інциденту постраждали двоє їхніх кореспондентів (це Максим Романенко та Михайло Кевхієв), а також двоє представників "ЗМІ" донецького видання (йдеться про співробітників "Блокнот Донецк" Світлану Ларіну та Ізабеллу Ліберман).

Російська преса також розповідає, що Мартем'янов у той момент повертався з Горлівки.

Само російське видання "Известия" у суботу в своєму Telegra-каналі написало, що Мартем'янов загинув начебто внаслідок дронового удару з боку ЗСУ по цивільній автівці, в якій перебував їхній позаштатний кореспондент.

Так, як російські пропагандистські ресурси, так і представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова покладають на Україну відповідальність про даний дроновий удар. При цьому жодних підтверджень російська сторона не наводить.

Варто зазначити, що пропагандист Мартем'янов раніше вже був поранений у ноги у жовтні 2023 року у районі Донецька внаслідок обстрілу.