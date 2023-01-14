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У Донецькій області через обстріли загинув цивільний, ще троє постраждали

Фото: у Донецькій області вчора внаслідок обстрілів загинула людина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак ворога вчора загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 13 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Бахмуті", - зазначив він.

Крім того, вчора через ворожі обстріли поранення отримали троє жителів Донецької області.

За даними Кириленка, з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули близько 1300 мирних жителів, ще 2845 осіб отримали поранення. Очільник області додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня російські окупанти вдарили ракетами С-3000 по Харкову. Попередньо відомо про два "прильоти".

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