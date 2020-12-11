- День защиты прав человека: через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО? Политзаключенный Станислав Асеев прочтет фрагмент своей новой книги.

- Российская вакцина: кто и почему договаривается о том, чтобы ее ввезти в Украину?

- Локдаун: почему его внедряют именно после новогодних праздников?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Станислав Асеев, журналист, писатель, узник боевиков так называемой ДНР;

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020), президент Киевской школы экономики;

Михаил Радуцкий, народный депутат, “Слуга народа”, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”;

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО “Батькивщина”;

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”;

Николай Скорик, народный депутат, “Оппозиционная платформа – За жизнь”;

Ольга Стефанишина, народный депутат, “Голос”, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации;

Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;

Игорь Кузин, исполняющий обязанности генерального директора “Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины”;

Дмитрий Екимов, основатель сети фитнес-клубов SportLife.

Они говорят, а решает народ.