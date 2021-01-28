Донецкая тюрьма "Изоляция": в деле о пытках уже пять подозреваемых

Украинские правоохранительные органы в деле о пытках в донецкой тюрьме "Изоляция" объявили подозрения пяти фигурантам. В этой тюрьме боевики удерживают украинских пленных.

Об этом в эфире "Радио Донбасс. Реалии" рассказал начальник управления Департамента по преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Андрей Лещенко.

По его словам, это не означает, что украинская сторона знает о преступлениях только тих пяти человек.

"В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу", - отметил Лещенко.

Он добавил, что Украина заинтересована в наказании таких преступников на национальном и на международном уровне. Однако в международных судебных инстанциях другой подход доказательству преступлений.

"Существует такое понятие "форма командной ответственности", которое отсутствует в нашем национальном законодательстве. Что это значит? Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но он не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления", - подчеркнул Лещенко.

Напомним, ранее в сети появились фото тюрьмы "Изоляция".

Также сообщалось, что прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении начальнику так называемой подпольной тюрьмы "Изоляция".