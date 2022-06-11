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Донецкая область снова осталась без света

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Донецкая область снова осталась без света из-за отсутствия питания по ТЭП 330.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Краматорска Александра Гончаренко.

"Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТЭП 330, легла одна линия, сейчас вторая", - рассказал он.

По его словам, ремонт бригады выехал на подстанцию для выяснения причины.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут - все крупнейшие города на свободной территории Донбасса.

"В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь повлекло отключение подстанций НЭК "Укрэнерго" на территории области", - добавил он.

Как сообщалось, энергетики отремонтировали сети и вернули свет в 13 населенных пунктов в зоне боевых действий, пострадавших из-за вражеских обстрелов 9 июня.

До этого Краматорск и соседние города оставались без электроэнергии 29 мая.

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Донецкая область