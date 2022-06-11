Донецкая область снова осталась без света

"Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТЭП 330, легла одна линия, сейчас вторая", - рассказал он.

По его словам, ремонт бригады выехал на подстанцию для выяснения причины.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут - все крупнейшие города на свободной территории Донбасса.

"В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь повлекло отключение подстанций НЭК "Укрэнерго" на территории области", - добавил он.